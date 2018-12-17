«الخارجية» توضح حقيقة سحب السفير المصري في روما

17 ديسمبر 2018 - 05:38 م

نفى المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، صحة ما نُشر على أحد المواقع الإلكترونية نقلاً عما أسماه الموقع "مصدر بالوزارة"، حول وجود توقعات بأن يعود السفير المصري في روما إلى القاهرة قريباً؛ معتبراً أنها عارية تماما عن الصحة، ومؤكداً على استمرار السفير في القيام بمهام منصبه.

وناشد حافظ، ردا على استفسارات عدد من المحررين الدبلوماسيين بشأن ما نشر، وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة وعدم الاستناد إلى أية مصادر مجهولة، والالتزام بالمعايير المهنية في العمل الصحفي والإعلامي.