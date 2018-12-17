قطر تعلن وساطة جديدة لحل أزمة مقاطعتها

17 ديسمبر 2018 - 05:43 م

قال وزير خارجية قطر، محمد آل ثاني، إن هناك مباحثات سعودية كويتية حول إمكانيات حل الأزمة الخليجية، إلى جانب مساع أمريكية للوساطة.

وأضاف آل ثاني، في تصريحات لفضائية "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، أن قطر لم تتغيب أبدا عن المشاركة في أنشطة وفعاليات مجلس التعاون الخليجي، مشيرًا إلى أن الدول التي تقاطع الدوحة تعطل النقاش حول سبل الحل، حسب زعمه.

وحول الدور الأمريكي في حل الأزمة، أوضح آل ثاني أن "الإدارة الأمريكية تلعب دورا مهما في الوساطة لحل الأزمة الخليجية سيما وأن الرئيس الأمريكي قام بعدد من الاتصالات و بعث برسائل عديدة لدول المقاطعة من أجل حل الأزمة، غير أن هذه الجهود وجدت الرفض من قبل دول المقاطعة؛ لم يسجل أي تقدم في الموضوع لأنه ليس هناك التزام حقيقي لحل المشاكل والقضايا المطروحة".

وأردف،:"لا يوجد تقدم بعد لحل الأزمة و"الحصار" المفروض على قطر، وأنه في الاجتماع الأخير لمجلس التعاون، دعا أمير الكويت إلى تجاوز الأزمة والجلوس إلى طاولة الحوار، غير أن المؤكد أن دول «الحصار» تعطل النقاش الذي يهدف إلى حل الأزمة الخليجية".

ومضى وزير الخارجية القطري،:" نحن اختلفنا في الماضي مع السعودية بخصوص عدد من سياساتها واليوم نحن نختلف معها في عدد من توجهاتها السياسية، عندما يحاصرون قطر، عندما يواصلون الحرب على اليمن بدون سبب، والطريقة التي احتجزوا بها رئيس الوزراء اللبناني، كما أن السعودية هي دولة كبيرة لها تأثير ودور كبير، مما يجعل أخطاءها السياسية ذات تأثير سلبي على المنطقة، ونحن نختلف أيضا مع سياسة الإماراتيين عندما يذهبون ويدعمون الأنظمة الوحشية من خلال دعم الانقلاب العسكري في ليبيا، ودعم زعزعة الاستقرار في الصومال، ودعم انقسام اليمن، وهذه السياسات تساهم في زعزعة الاستقرار في المنطقة" – وفق زعمه حسب ما نقلت الأناضول-.

وأكد أن "تلك الدول تحتاج أن تراجع سياستها لما يخدم مصلحة المنطقة، على سبيل المثال إيران جزء من منطقتنا، سواء كنا نتفق مع سياستهم أو نختلف لا يعني ذلك أننا لا نشارك ونبقى فقط في مواجهة من خلال وكلاء في اليمن، وسوريا، والعراق، ولبنان".

وقررت مصر والسعودية والإمارات والبحرين، مقاطعة قطر بسبب التدخل في شئونهم الداخلية ودعم الإرهاب والتحريض، وهو الأمر الذي تنفيه الدوحة.