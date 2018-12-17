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ضبط 673 قضية تموينية متنوعة

قضايا وحوادث

وزارة التموين
ارشيفية

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فساد

التموين

ضبط

غش

تمكنت شرطة التموين من ضبط 12 قضايا إسطوانات البوتاجاز، و6 قضايا مواد بترولية، و15 قضية دقيق مدعم وأقماح و225 قضية فى مجال مخالفات المخابز و(4) قضايا فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية، و5 قضايا فى مجال الإستيلاء على الدعم ومقررات الصرف التموينية.

وأسفرت جهود شرطة التموين عن ضبط 51 قضية فى مجال الغش الغذائى، و26 قضية فى مجال الغش التجارى، و573 قضية فى مجال المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط 31 قضية فى مجال الأسماك ، واللحوم ومصنعاتها، و12 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، وضبط 8 قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة، وقضيتين فى مجال السلع مجهولة المصدر و قضيتين فى مجال الإتجار بالألعاب النارية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتوالى كافة أجهزة وقطاعات وزارة الداخلية جهودها فى مجال توجيه الحملات المكبرة التى تستهدف ضبط القضايا التموينية


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