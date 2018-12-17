» 3600 قتيل خلال اشتباكات بين المزارعين والرعاة في نيجيريا

17 ديسمبر 2018 - 05:48 م

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الإثنين، إن أكثر من 3 آلاف و600 حالة قتل سجلت في الاشتباكات الدامية التي وقعت في نيجيريا بين الرعاة والمزارعين خلال السنوات الثلاث الماضية.

جاء ذلك في تقرير للمنظمة بعنوان "حصيلة القتلى: 3 سنوات من المواجهات الدامية بين المزارعين ومربي الماشية".

وانتقدت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان، بحسب التقرير، تقاعس السلطات عن وضع حد للنزاع بين المزارعين ومربى الماشية والذي أسفر عن 3 آلاف و641 قتيلا منذ 2016.

وقالت مديرة منظمة العفو الدولية بنيجيريا، أوساي أوجيجو، إن "تقاعس قوات الأمن في بعض المناطق، أتاح للجناة فرصة الإفلات من العقاب، وبالتالي انتشار أعمال القتل إلى أجزاء كثيرة من البلاد".

وأوضحت المسؤولة الحقوقية أن "السلطات لم تقدم الكثير فيما يتعلق بتفادي الاشتباكات والاعتقالات والملاحقات القضائية في إطار الخلاف القائم بين الرعاة والمزارعين، حتى عندما كانت المعلومات حول الجناة المشتبهين متوفرة".

من جهته رد ساني عثمان، المتحدث باسم الجيش النيجيري، في بيان، قائلا إن "منظمة العفو الدولية تبذل جهودا كبيرة لزعزعة استقرار نيجيريا".

وأضاف "نلاحظ ذلك عبر اختلاق الاتهامات الوهمية ضد قواتنا الأمنية وتجاوزاتها المزعومة لحقوق الإنسان".

وتابع عثمان قائلا "لا خيار أمام الجيش النيجيري سوى الدعوة إلى إغلاق مكاتب منظمة العفو الدولية في نيجيريا".