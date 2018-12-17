» مقتل نجلي مسؤول سعودي بارز

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فجع مدير مكتب هيئة الرياضة في محافظة وادي الدواسر في المملكة العربية السعودية، خالد القحطاني، بمقتل ابنيه نتيجة حادث سير.

ولقي الطالبان الشقيقان من ثانوية النويعمة في محافظة وادي الدواسر في المملكة العربية السعودية، مصرعهما، إثر حادث مروري، وذلك بعد انتهاء اليوم الأول من الاختبارات.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الحادث المروري وقع للشقيقين، فهد (16 عامًا) وفيصل (17 عامًا)  وهما في طريق عودتهما لمنزلهما، بعد الانتهاء من أداء الاختبار لليوم الأول للثانوية، وأصيبا بإصابات بالغة، تم نقلهما على إثرها للمستشفى، لكنهما توفيا بعد وصولهما.


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