مستشار "ترامب" معنفًا مسؤولا عربيا: لا تهددنى

17 ديسمبر 2018 - 06:17 م

روى صائب عريقات، المسؤول في السلطة الفلسطينية، تفاصيل لقاء متوتر شابه حوار شديد اللهجة بينه وبين جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال "عريقات"، أمام "منتدى الدوحة" للسياسة الدولية في قطر، أمس الأحد، وفقا ما نقلته صحيفتا "Buzzfeed " و"ذا تايمز أوف إسرائيل"، إنه التقى كوشنر، في 30 نوفمبر من عام 2017، قبل أقل من أسبوع من إعلان ترامب عن اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.

وقال عريقات إنه خلال الاجتماع ذكّر كوشنر بأنه كان من المقرر أن يوقع ترامب على أمر رئاسي لتأجيل نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس بموجب قانون مرره الكونغرس الأمريكي في عام 1995، لكن كوشنر قال له: "لن نوقّع على شيء".

وسأله عريقات مستنكرا: "ماذا تعني؟ لقد وعدنا ترامب بذلك"، فرد كوشنر، "هذا هو شأننا وسننفذ سياساتنا بحسب مصالحنا".

وقال عريقات: "إذا مضيتم قدما في نقل السفارة، ستكون الولايات المتحدة قد استبعدت نفسها من أي دور في العملية السلمية"، فأجاب كوشنر: "لا تهددني"، فرد عليه عريقات: "اقرأ شفاهي. ستقومون باستبعاد أنفسكم من أي دور في العملية السلمية".

زاد غضب كوشنر فقال: "أنتم لا تعرفون التغيرات التي تحدث من حولكم في العالم العربي"، فأجابه عريقات: "أفضل شيء بالنسبة لي هو أن أكون طالبا، فعلمني"، وهو ما أثار غضب كوشنر الذي صاح فيه صارخا "لا تكن متهكما".

عندئذ وجه عريقات سؤاله لكوشنر: "هل تعتقد أن الدول العربية ستفتتح سفارات في تل أبيب وتقبل بالقدس، مع مسجد الأقصى، عاصمة لإسرائيل؟ القدس خط أحمر عندهم جميعا، السعوديون، القطريون، المصريون، الأردنيون، البحرينيون. فما الذي تتحدث عنه؟".

رفض كوشنر شرح موقفه واكتفى بالقول: "هذا شأننا، هذه سياساتنا".

وقال عريقات إنه حذر كوشنر بالقول "إذا قمتم بهذه الخطوة، فسوف تقومون بجلب الإسرائيليين والفلسطينيين إلى شفا كارثة".