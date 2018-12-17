سعوديون يعلنون الحرب الاقتصادية على تركيا بسبب«خاشقجي»

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أطلق نشطاء سعوديون دعوات واسعة لمقاطعة المنتجات التركية، وذلك كرد فعل شعبى على ما وصفوه باستهداف أردوغان للمملكة العربية السعودية فى قضية الصحفى جمال خاشقجى .

ودعا النشطاء إلى مقاطعة جميع المنتجات التركية واستبدالها من منتجات دول صديقة مثل مصر  .

واعتبر النشطاء أن شراء المنتجات التركية "خيانة للوطن"، فيما قدموا قوائم ببضائع بديلة للبضائع التركية المشهورة في أسواق المملكة العربية السعودية .

من جانبه، قال الدكتور سعيد صادق، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن تركيا غامرت بعلاقتها الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية بعد توجيهها الاتهام في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى مستويات عليا بالحكومة السعودية .

وأكد صادق لـ"المصريون" أن المقاطعة السعودية للبضائع التركية ستؤثر على الشركات التركية العاملة في المملكة العربية السعودية والعاملين الأتراك في السعودية أيضا، وهذا سيؤثر بالطبع على الاقتصاد التركي .

وأضاف صادق أنه من الممكن أن تساند بعض الدول الخليجية الموقف السعودي، وتقوم هي أيضا بمقاطعة المنتجات التركية دعما للمملكة العربية السعودية .



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