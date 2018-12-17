"التموين" تكشف.. متى يتم الحذف من البطاقات نهائيًا؟

17 ديسمبر 2018 - 06:40 م

كشف أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن موعد الحذف النهائي من بطاقات التموين، لمن ليس له بيانات، أو رقم قومي خاطئ أو مكرر أو عدد المستفيدين لا يتناسب مع الأعداد الحقيقة، مؤكدًا أنه سيتم إيقاف البطاقات نهائيَا في مطلع السنة القادمة.

وطالبت وزارة التموين أصحاب البطاقات التي أصبحت عدد الأفراد المستفيدين فيها أقل من الطبيعي، بالتوجه إلى أقرب مكتب تمويني لتقديم تظلم على ذلك.

يذكر أن الوزارة، قد أتاحت الفترة ما بين اول أغسطس و8 نوفمبر، لتعديل البيانات عن طريق موقع دعم مصر، ثم تحول الأمر إلى تقديم تظلمات، عن طريق الانتقال إلى مكتب التموين، بداية من 10 نوفمبر المنصرم.