ضبط 4 أشخاص أثناء سرقتهم كابلات التليفونات

17 ديسمبر 2018 - 07:00 م

ألقى ضباط مباحث صان الحجر بالشرقية، مساء اليوم، القبض على 4 أشخاص أثناء قيامهم بسرقة كابلات التليفونات، وتم التحفظ عليهم وإخطار نيابة الحسينية، للتحقيق برئاسة محمد جاد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة صان الحجر، بضبط 4 متهمين من محافظة الإسماعيلية، أثناء قيامهم بسرقة كابلات التليفونات، وضبط بحوزتهم الأدوات المستخدمة فى السرقة، وجارى التحفظ عليهم وعلى المضبوطات للعرض على النيابة العامة.