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مدرب العين: مواجهة ريفر بليت فرصة لكتابة التاريخ

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ريفر بليت

أكد الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لفريق العين، على ثقته في تجاوز فريقه لمواجهة ريفر بليت الأرجنتيني، مؤكدًا أن المباراة فرصة جيدة للاعبين من أجل كتابة التاريخ، وذلك في اللقاء المنتظر بينهما في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال زوران: "المباراة فرصة للاعبين لكتابة التاريخ، نحن لعبنا بشكل جيد في البطولة حتى الآن ونرغب في المزيد، نحن نحترم منافسنا فريق ريفير بليت، هم فريق كبير وعريق وأتوقع أن تكون المباراة أصعب من اللقاءين السابقين".

وأكد زوران عن سعادته بعودة المصري حسين الشحات لمستواه، وعلّق: "سعيد جداً بعودته للتألق مرة أخرى، لقد كان مرهقاً حينما انضم في بداية الموسم وكانت الشائعات تطارده وهو ما أفقده التوازن، أنا سعيد بأنه استعاد مستوياته من جديد، هو لاعب مهم في تشكيلة فريقي ويمثل قيمة فنية كبيرة في التشكيلة".

وأضاف: "لم يسبق لنادي العين وأن لعب أمام فريق كبير بحجم ريفير بليت الأرجنتيني لذلك علينا أن نستمتع بكل لحظات هذه المباراة، ليس من السهل أن تختار 11 لاعباً من تشكيلة العين، الكل يريد أن يشارك في هذه المباراة التاريخية لتقديم أفضل ما لديه، أحياناً يصعب أن تختار من بين القائمة".

وتابع: "ريفر بليت لديهم خط هجوم قوي ووسط مميز وعملياً لا يمكن أن تعرف من أي جهة قد تكون الخطورة، سنحاول أن نكون أكثر تركيزاً في المباراة وأن نتمتع بالنزعة الهجومية وأن نقوم بكل شيء".

ويلتقي العين مع ريفر بليت الأرجنتيني على ملعب هزاع بن زايد في دور نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم غدٍ الثلاثاء وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت مدينة القاهرة.


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