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جمال مبارك ووزراء يشاركون في عزاء «إبراهيم سعدة»

الحياة السياسية

جمال مبارك في عزاء إبراهيم سعدة
جمال مبارك في عزاء إبراهيم سعدة

محمد فضل- متابعات

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شارك كل من جمال مبارك، نجل رئيس الجمهورية الأسبق، والمهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء، والدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية الأسبق، واللواء طارق المهدي، محافظ الإسكندرية الأسبق، والدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية السابق، في عزاء الكاتب الصحفي إبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم الأسبق، الذي وافته المنية الأربعاء الماضي بعد صراع طويل مع المرض.

وتستقبل أسرة "سعدة" وعلى رأسهم نادين سعدة، أرملة الكاتب الصحفي الراحل، وني?ين إبراهيم سعدة، نجلته، وزوجها رجل الأعمال محمد فاروق عبد المنعم إلى جانب باقي أفراد الأسرة العزاء في مسجد عمر مكرم، بميدان التحرير.

ويذكر أن جثمان إبراهيم سعدة، خرج صباح الخميس الماضي، من مقر مؤسسة أخبار اليوم بوسط القاهرة، وشيع من مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، ودفن في مقابر العائلة بمدينة السادس من أكتوبر.


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