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العثور على جثتي سائحتين في ظروف غامضة بالمغرب

عرب وعالم

قتل (تعبيرية)
قتل (تعبيرية)

وكالات

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مقتل

المغرب،

سياحة

أعلنت السلطات المغربية، اليوم الإثنين، العثور على جثتي سائحتين أجنبيتين، إحداهما نرويجية والأخرى دنماركية، بمنطقة جبلية معزولة، وسط البلاد، في ظروف غامضة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن "جثتي السائحتين، تحملان آثار عنف بالعنق باستعمال السلاح الأبيض"، من دون تفاصيل أخرى.

وأشارت إلى أن أجهزة الأمن فتحت تحقيقًا بإشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات هذا "الحادث الإجرامي".وأشار البيان إلى أن جثتي السائحتين كانتا بالقرب من جبل توبقال (أعلى قمة بالبلاد)، بإقليم الحوز (وسط).

وتعرف هذه المنطقة بالسياحة الجبلية، حيث يتوجه عدد من السياح والمغاربة لتسلق جبل توبقال.ولم يعرف على الفور ملابسات الواقعة، غير أن عدد حالات الهجوم على السياح في البلاد قليلة للغاية، لا سيما خلال السنوات الماضية، وفق وسائل إعلام محلية.


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