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بريطانيا تحدد موعدا جديدا للتصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي

عرب وعالم

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

وكالات - خالد الشرقاوي

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تصويت

تيريزا ماي

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الاثنين، إنها تنوي تحديد موعد التصويت المؤجل في البرلمان على خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي ليكون في الأسبوع الذي يبدأ في 14 يناير كانون الثاني المقبل.

وقالت "ماي" للنواب في مجلس العموم: "الكثير من أعضاء هذا المجلس مهتمون بضرورة أن نتخذ قرارا قريبا. ننوي العودة إلى مناقشة ’التصويت الجاد‘ في الأسبوع الذي يبدأ في السابع من يناير وإجراء التصويت في الأسبوع التالي".

وكانت "ماي" قد أرجأت التصويت على الخطة في الأسبوع الماضي نتيجة المعارضة الشديدة داخل حزب المحافظين الذي تتزعمه.


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