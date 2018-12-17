رسميًا.. «مارسيال» يُمدد تعاقده مع مانشستر يونايتد

17 ديسمبر 2018 - 07:41 م

فعل مسئولو مانشستر يونايتد، بند تمديد عقد اللاعب الفرنسى الشاب أنطونى مارسيال، حسبما كشفت تقارير صحفية إنجليزية.

وذكرت شبكة "بى بى سى سبورت" الإنجليزية، أن مان يونايتد قام بتفعيل بند تمديد عقد مارسيال صاحب الـ23 الذى كان ينتهى الصيف المقبل لمدة عام ليرتدى قميص الشياطين الحمر حتى عام 2020.

وأضافت الشبكة أن نادى مانشستر يونايتد دخل فى مفاوضات مع مارسيال حول تجديد عقده بشروط أفضل منذ أغسطس الماضى، لكن لم يتم التواصل لاتفاق نهائى حتى الآن.

يذكر أن أنطونى مارسيال انضم لصفوف مانشستر يونايتد قادمًا من موناكو فى عام 2015، مقابل 36 مليون جنيه استرلينى.