«طولان» يعلق على مواجهة الهلال السعودى

أمير سعد- متابعات
أكد حلمي طولان، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، على صعوبة مواجهة فريق الهلال السعودي، في منافسات دور الـ8 ببطولة كأس زايد للأندية.
وقال "طولان": "سنواجه المرشح الأول لاقتناص لقب البطولة العربية"، بعد أن أسفرت نتائج القرعة بطولة كأس زايد عن اصطدام الفريقين في دور الثمانية.
وتابع: "الاتحاد سيلعب باسم مصر، نسعى لتقديم صورة مشرفة للكرة المصرية، وقادرين على تحقيق نتيجة جيدة، فالفريق الذي أقصى الترجي التونسي، والزمالك من البطولة، قادر على تكرار الأمر أمام الهلال السعودي".
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