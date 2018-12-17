«طولان» يعلق على مواجهة الهلال السعودى

17 ديسمبر 2018 - 07:47 م

أكد حلمي طولان، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، على صعوبة مواجهة فريق الهلال السعودي، في منافسات دور الـ8 ببطولة كأس زايد للأندية.

وقال "طولان": "سنواجه المرشح الأول لاقتناص لقب البطولة العربية"، بعد أن أسفرت نتائج القرعة بطولة كأس زايد عن اصطدام الفريقين في دور الثمانية.

وتابع: "الاتحاد سيلعب باسم مصر، نسعى لتقديم صورة مشرفة للكرة المصرية، وقادرين على تحقيق نتيجة جيدة، فالفريق الذي أقصى الترجي التونسي، والزمالك من البطولة، قادر على تكرار الأمر أمام الهلال السعودي".