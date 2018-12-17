الحصول على تعليم حقيقي أفضل من المجاميع المرتفعة

17 ديسمبر 2018 - 07:52 م

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن مدارس التعليم الجديدة تمتلك أسرع إنترنت في مصر، مقدما الشكر لوزارة الاتصالات و«فايبر مصر» وكل من ساهم في إحداث ذلك التطور.

وأضاف "شوقي"، خلال كلمته في جلسة التعليم بمؤتمر «مصر تستطيع بالتعليم» المنعقد بمدينة الغردقة، ويشارك فيه 28 عالما مصريا من الخارج، إن الهدف من الإستراتيجية الجديدة هو الحصول على تعليم حقيقي بدلا من السعي للحصول على مجموع درجات مرتفع يؤهل الطالب لمقعد بالجامعة فقط.

وتابع الوزير: "لدينا 22 مليون طالب منهم 10 ملايين بمرحلة التعليم الابتدائي، وعدد المدارس نحو 55 ألف مدرسة ونحتاج مثلهم لحل مشكلة الكثافة الطلابية. ولدينا مليون و300 ألف معلم بينما يبلغ عدد الموظفين بالوزارة نحو مليون و700 ألف موظف".

وأشار إلى أن الدراسات أكدت أن أكثر من 25% من الطلاب المتقدمين للجامعات حصلوا على أكثر من 95%، لكن في الوقت نفسه فإن نسبة الرسوب في كليات القمة في السنة الأولى تصل إلى 50%، وهو ما يوضح حجم الأزمة التي يواجهها نظام التعليم، مضيفًا أن مصر تستحق أن يكون لديها أجيال قادرة على التعلم.

وتابع أن مدارس الحكومة فيها إنترنت أسرع 100 مرة من أي مكان في مصر.

ويشهد الجلسة، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربى، والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، و28 عالما من علماء مصر بالخارج.

ويعد المؤتمر النسخة الرابعة لسلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" وتنظمه وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.