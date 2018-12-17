  • الإثنين 17 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:31 م
بحث متقدم
الاهلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي والنجوم

الفريق أحمد شفيق ونجلي مبارك

« إبراهيم سعدة» يجمع نجلي مبارك وأحمد شفيق

رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو

نتنياهو يكشف بالاسم.. دولتان عربيتان أول المطبعين

بشار الأسد وعمر البشير

سر زيارة البشير إلى سوريا

مقاطعة البضائع التركية

سعوديون يعلنون الحرب الاقتصادية على تركيا بسبب«خاشقجي»

السادات والمستشار الألمانى هيلموت شميدت

هكذا تحدث مستشار ألمانيا عن الإسلام مع السادات

محلل سياسي: تزامن زيارة السيسي وأردوغان لمصالح مختلفة واحتمالية الصلح ضعيفة

«السيسي» يقصف جبهة «أردوغان» في النمسا

الزراعة تعلن الطوارئ لمواجهة غزو الجراد

مصر تستعد لحرب«الجراد»: خطر قادم من السودان يدمر الأخضر

بطاقات تموين

"التموين" تكشف.. متى يتم الحذف من البطاقات نهائيًا؟

مصلحة الضرائب

حقيقة الحجز على حسابات المتخلفين عن سداد الضرائب

وزير التعليم:

الحصول على تعليم حقيقي أفضل من المجاميع المرتفعة

الحياة السياسية

وزير التعليم
وزير التعليم

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

بلاغ يكشف حقيقة أكاديمية «الضيافة الجوية» الوهمية

#

عاطل ينتحل صفة صحفي للنصب على المواطنين

#

مفهوم الفساد الاقتصادي

#

قصة عبقري الرياضيات المصري الذي أبهر الفرنسيين

سوريا

بشار الأسد

تركيا

تشاووش أوغلو

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن مدارس التعليم الجديدة تمتلك أسرع إنترنت في مصر، مقدما الشكر لوزارة الاتصالات و«فايبر مصر» وكل من ساهم في إحداث ذلك التطور.

وأضاف "شوقي"، خلال كلمته في جلسة التعليم بمؤتمر «مصر تستطيع بالتعليم» المنعقد بمدينة الغردقة، ويشارك فيه 28 عالما مصريا من الخارج، إن الهدف من الإستراتيجية الجديدة هو الحصول على تعليم حقيقي بدلا من السعي للحصول على مجموع درجات مرتفع يؤهل الطالب لمقعد بالجامعة فقط.

وتابع الوزير: "لدينا 22 مليون طالب منهم 10 ملايين بمرحلة التعليم الابتدائي، وعدد المدارس نحو 55 ألف مدرسة ونحتاج مثلهم لحل مشكلة الكثافة الطلابية. ولدينا مليون و300 ألف معلم بينما يبلغ عدد الموظفين بالوزارة نحو مليون و700 ألف موظف".

وأشار إلى أن الدراسات أكدت أن أكثر من 25% من الطلاب المتقدمين للجامعات حصلوا على أكثر من 95%، لكن في الوقت نفسه فإن نسبة الرسوب في كليات القمة في السنة الأولى تصل إلى 50%، وهو ما يوضح حجم الأزمة التي يواجهها نظام التعليم، مضيفًا أن مصر تستحق أن يكون لديها أجيال قادرة على التعلم.

وتابع أن مدارس الحكومة فيها إنترنت أسرع 100 مرة من أي مكان في مصر.

ويشهد الجلسة، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربى، والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، و28 عالما من علماء مصر بالخارج.

ويعد المؤتمر النسخة الرابعة لسلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" وتنظمه وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المشروع الإسلامي "الغيبي"!!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» 2 مليار دولار.. خسائر مراكز التسوق في فرنسا
» «أردوغان»: «بشار» قتل مليون مسلم ويسعى للبقاء في الحكم
» مصرع مواطن صدمه قطار بمزلقان فى أسيوط
» تركيا توضح حقيقة عملها مع «بشار الأسد»
» الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على النجوم
» للمرة الأولى.. «ميدو» يقود مران الوحدة السعودي
» "البشير" يدعو "الأسد" لحضور القمة العربية
» موقف «إكرامي» من مواجهة بطل إثيوبيا
» «أردوغان» وملك الأردن يبحثان التطورات الإقليمية
» 3 يقتلون شقيقهم ويدعون وفاته بجرعة مخدرات
» لماذا يجري "هنية" اتصالات داخل إسرائيل؟

استطلاع رأي

هل ترى مصر قادرة على استضافة أمم أفريقيا 2019؟

  • فجر

    05:24 ص

  • فجر

    05:23

  • شروق

    06:52

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
الطلاق
محرر المصريون
الزواج
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين