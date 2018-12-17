» الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على النجوم

17 ديسمبر 2018 - 07:52 م

انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي على النجوم، بهدف دون رد، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب السلام، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ12 ببطولة الدوري العام.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الأهلى الذى حاول استغلال الدقائق الأولى فى تسجيل هدف لكن النجوم فرض رقابة صارمة على مفاتيح لعب المارد الأحمر وتحديدًا ناصر ماهر وأحمد الشيخ، فيما اعتمد النجوم على سرعات صلاح أمين.

واصل الأهلى سيطرته على المباراة مُستغلاً فارق الخبرات والقدرات الفنية وألغى محمود عاشور حكم اللقاء هدف سجله محمد شريف للأهلى فى الدقيقة 25 بداعي التسلل.

السيطرة الأهلاوية أسفرت عن هدف سجله مروان محسن بعدما لعب كرة "لوب" فى الدقيقة 35 من فوق حارس النجوم ليواصل مروان تسجيل الأهداف.

لم يهدأ أداء الأهلي بعد الهدف وواصل ضغطه على مجريات المباراة بينما حاول النجوم استغلال الهجمات المرتدة إلى أن انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف مروان محسن.