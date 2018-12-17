» تركيا توضح حقيقة عملها مع «بشار الأسد»

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وكالات - خالد الشرقاوي

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تركيا

تشاووش أوغلو

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن التصريحات التي أدلى بها الأحد، لا تتضمن ما يشير إلى أن أنقرة ستعمل مع رئيس النظام السوري بشار الأسد أو أنها تصوّب ما يفعله.

جاء ذلك خلال إفادة له بالبرلمان التركي، في إطار مناقشات الموازنة العامة، حيث تطرق لتصريحاته، الأحد، في جلسة بمنتدى الدوحة.

وأوضح تشاووش أوغلو أنه كان يجيب على سؤال "هل ستعملون مع الأسد في حال فوزه بانتخابات نزيهة؟".

وبين أن إجابته كانت على النحو التالي "إذا جرت هكذا انتخابات فالكل سيراجع مواقفه (..) لم أقل شيئا يعني أننا سنعمل مع الأسد أو أننا نصوّب ما يفعله".

وأضاف : "لم نقل في أي وقت أننا نصوب ما فعله الأسد، ولن نقول".

وعرّج تشاووش أوغلو على ملف مكافحة تنظيم "غولن" الإرهابي، الذي نفذ محاولة انقلابية فاشلة بتركيا، في 15 يوليو 2016.

وكشف أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أبلغ تركيا أن الأدلة التي حصل عليها حتى اليوم بخصوص التنظيم أدت إلى اعتقالات في عدة ولايات.


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