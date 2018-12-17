ضبط طالب بتهمة سرقة دراجات نارية

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ضبط أفراد الأمن بجامعة بنى سويف برئاسة العميد حامد محمد حامد مدير إدارة الأمن الإدارى "محمد.أ"، طالب بالفرقة الأولى بكلية الآداب، متهم بسرقة الدراجات النارية من الحرم الجامعى، وتبين أن الطالب رسب العام الماضى وباق للإعادة، وصدر له قرار فصل منذ أيام.

وتم تحرير مذكرة بالواقعة واعترف خلالها الطالب بسرقة دراجتين ناريتين من المكان المخصص لوقوف السيارات والدراجات خلف مبنى كلية الحقوق ومركز التعليم المفتوح، وبيعها، لافتا لعدم إبلاغه بقرار الفصل.

تم إبلاغ قسم شرطة بنى سويف واصطحبت قوة من المباحث الطالب إلى القسم وتحرر محضر بالواقعة وجار عرضه على النيابة.

ومن جانبه أعرب الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة عن شكره للعاملين بإدارة الأمن وقيادات وأفراد الأمن لما يبذلونه من جهد لحفظ الأمن بمختلف الكليات، واعدا بتقديم الدعم اللازم لتحقيق الاستقرار والأمن والسلامة للطلاب وهيئة التدريس والإداريين والعمال وكذلك المنشآت.


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