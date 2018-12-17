نتنياهو يكشف بالاسم.. دولتان عربيتان أول المطبعين

17 ديسمبر 2018 - 08:18 م

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن عملية التطبيع، جارية مع العالم العربي، وستؤدي إلى تحقيق تقدم في السلام مع الفلسطينيين.

ورأى نتنياهو أن التوقعات في البداية كانت تقول، إن حدوث اختراق في المفاوضات مع الفلسطينيين، سيفتح أبواب العلاقات مع العرب، إلا أن هذا الأمل تبدد بسبب "التعنت العربي وإرهاب الانتفاضة الذي أودى بحياة 2000 مواطن إسرائيلي تقريبا".

ورجّح رئيس الوزراء الإسرائيلي في كلمة أمام السفراء الإسرائيليين، أن يحدث العكس، ويفضي التطبيع مع العالم العربي إلى تحقيق سلام مع الفلسطينيين.

وقال نتنياهو في هذا السياق: "نعيش الآن عملية تطبيع مع العالم العربي من دون أن يتم تحقيق تقدم في العملية السلمية مع الفلسطينيين.. هل هذا ممكن؟ نعم! هذا في أبو ظبي وهذا في قطر.. هذه الأشياء تتم علانية، وأتوقع أن تسمعوا عن زيارات أخرى وتساعدوا في تنظيمها".

وفي معرض تأكيد وجهة نظره هذه، لفت رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن العالم العربي يشهد عملية تغيير كبيرة، وأن هذا العالم "يحتاج إلى التكنولوجيا وإلى حداثة في المياه وفي الكهرباء وفي الطب وفي التقنيات المتطورة"، كاشفا عن وجود علاقات بين شركات إسرائيلية ودول عربية تتبلور الآن.