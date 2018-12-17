» 2 مليار دولار.. خسائر مراكز التسوق في فرنسا

17 ديسمبر 2018 - 08:22 م

أعلن المجلس الوطني لمراكز التسوق الفرنسي، اليوم الإثنين، أن أضرار مراكز التسوق بالبلاد بلغت 2 مليار يورو بسبب احتجاجات حركة "السترات الصفراء" منذ 17 نوفمبر الماضي.

وذكر المجلس في بيان له، أن عدد زوار مراكز التسوق شهدت انخفاضا كبيرا في الفترة الأخيرة بسبب مظاهرات السترات الصفراء.

وأكد البيان أن حجم أضرار 280 مركز تسوق من إجمالي 800 مركز تسوق بالبلاد، بلغ 2 مليار يورو منذ اندلاع الاحتجاجات في 17 نوفمبر الماضي.

وتنظم حركة "السترات الصفراء"، سلسلة احتجاجات بدأت في 17 نوفمبر الماضي، ضد سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بينها ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة.

وتعتبر الاحتجاجات من أسوأ الأزمات التي تضرب فرنسا في عهد ماكرون الذي يتهمه المحتجون بـ"العجرفة" و"التكبر"، ويدعونه للاستماع إلى مطالبهم.

وأسفرت الاحتجاجات عن مصرع 8 أشخاص وإصابة أكثر من 1000 آخرين بجروح، وتوقيف 4 آلاف و341 شخصا.