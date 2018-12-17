الاتحاد يوضح موقف «داودا» و«سيسيه» من العودة للزمالك

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نفى محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، ما تردد اتفاقه مع إدارة نادي الزمالك بخصوص عودة داودا وسيسيه للقلعة البيضاء، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وقال "مصيلحي" في تصريحات لبرنامج شوت مع حتحوت الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت علي راديو مصر 88.7:" داودا وسيسيه مرتبطان بتعاقد معنا حتى نهاية الموسم الجاري".

وأوضح: "لا يوجد ارتباط رسمي حتى الآن مع أي صفقات ولا أندية، لافتاً إلى أنه مندهش جداً من التقرير اللي بتطلع بأرقام صفقات".

وتابع: " احنا بنسعي لدعم صفوف الفريق في يناير بصفقات مميزة".

وأضاف: "بتمني العلاقة بين الزمالك والاتحاد السكندري تفضل فيه تعاون في إبرام الصفقات ".


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