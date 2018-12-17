تركيا تفقد الأمل في إسقاط الأسد

17 ديسمبر 2018 - 08:50 م

رأت صحيفة "العرب"، أن تصريحات وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، عن إمكانية العمل مع الرئيس السوري، تشير إلى أن أنقرة تعدل بوصلتها بعد فقدانها الأمل بإسقاط الأسد.

وقالت الصحيفة إن إعلان "أوغلو"، "ليس مفاجئا ويعود إلى التحولات الجذرية التي عصفت بالمشهد السوري منذ العام 2015، وحتى الساعة، والتي دفعت تركيا إلى إعادة ترتيب أولوياتها بحيث بات الأكراد يتصدرون قائمة اهتماماتها".

ويشير عبدالباري عطوان في "الرأي اليوم" اللندنية إلى وجود "حالةً مِن الغَزل المُتصاعِد بين أنقرة ودِمشق هَذهِ الأيّام برِعايةٍ روسيّةٍ، بعد حُدوث بعض التَّراجُع في المَوقِف التركيّ المُتشَدِّد في المَسألة السوريّة أوّلًا، وتَزايُد قُوّة الدولة السوريّة، وإحكام سيطَرتها على مُعظَم الأراضِي السوريّة، وضَعفِ المُعارضة المُسلَّحة وحُدوث تغييرٍ في المِزاج السوريّ العام تُجاهَها".

ويضيف أن تركيا "تريد تلطيف العِلاقات مع دِمشق، وبطَلبٍ روسيٍّ تَمْهيدًا لفتح قَنوات حِوار، ورُبّما عودَة العِلاقات بين البَلدين" وذلك من خلال تصريحات أوغلو حول استعداد أنقرة للتعاون مع بشار الأسد حال فوزه في انتخابات ديمقراطية.