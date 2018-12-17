علاقة غيرمشروعة تكشف سر قتل عامل لخاله

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كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالوادي الجديد الملابسات الكاملة لمقتل موظف عثر عليه مهشم الرأس داخل قطعة أرض زراعية حيث تبين أن زوجته ونجل شقيقه وراء ارتكاب الجريمة لارتباطهما بعلاقة آثمة اكتشفها الزوج.

تلقي مركز شرطة الخارجة بلاغا بالعثور علي عاشور . ع . م 37 سنة موظف قتيلا داخل غرفة بقطعة أرض زراعية ملكه.

وانتقلت قوات الأمن لموقع الحادث، وتبين أن المجني عليه مصاب بتهشم بالرأس مع وجود آثار دماء على الحائط وأرضية الغرفة وأن جاره في الأرض المجاورة له اعتاد لقائه صباح كل يوم أثناء رعايتهما لأرضهما الزراعية ولكنه لم يشاهده في ذلك اليوم فتوجه للبحث عنه داخل الغرفة وسط الأرض حيث فوجئ بمقتله.

ووجه اللواء محمد كمال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة.

تولي فريق البحث برئاسة العقيد وليد الشرقاوي مفتش مباحث الخارجة مناقشة 11 شقيقا وشقيقة للمجني عليه فأكدوا حدوث خلاف بينه وبين زوجته منذ قرابة شهرين، عندما اكتشف علاقة زوجته بنجل شقيقته الذي يصغره بعامين فقط، ومع استجواب الزوجة قررت أنها كانت برفقة زوجها قبل مقتله وأنه قام بتوصيلها إلى المنزل ثم فوجئت بالجريمة وبعد فحص خط سيرها تبين تضارب أقوالها.

واستدعى فريق البحث نجل شقيقته الذي قرر بتواجده في مدينة أسوان وقت الجريمة لحضور زفاف شقيقته إلا أنه باستخدام التقنيات الحديثة وفحص النطاق الجغرافي لهاتفه تبين أنه توجه لأسوان ثم عاد لمحافظة الوادي الجديد في وقت متزامن مع وقوع الجريمة.

وأفادت التحريات التي أجريت باشراف اللواء عصام مهنى مدير الإدارة العامة للمباحث بأن زوجة المجني عليه ونجل شقيقته وراء ارتكاب الجريمة، وذلك بعد اكتشاف الزوج علاقتهما غير الشرعية فتشاجر مع زوجته ثم تصالحا عندما أوهمته بإنهاء علاقتها بعشيقها إلا ان علاقتهما استمرت حتى اتفقا على إنهاء حياة الزوج لتضييقه الخناق على علاقتهما.

وأوضحت التحريات أن المتهم م. ج . ش عاد من أسوان بعدما أخبرته الزوجة ن ص ر أنها وضعت أقراصا منومة لزوجها في الطعام حتي يفقد إتزانه ويتمكنا من السيطرة عليه لضخامة جسده، وفور شعوره بحالة إعياء توجه للغرفة بالأرض الزراعية للراحة فباغته نجل شقيقته بعدة ضربات على رأسه بـ "ماسورة" حديدية حتى هشم عظام الجمجمة وفر والزوجة هاربين.

ألقت قوة أمنية برئاسة الرائد احمد الابيض معاون مباحث الخارجة القبض على المتهمين اللذين اعترفا بجريمتهما، وتم تحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة العامة التي أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد مع سبق الاصرار.


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