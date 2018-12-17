نجم سموحة يقترب من الانتقال للاتحاد

17 ديسمبر 2018 - 09:07 م

اقترب أحمد نبيل مانجا لاعب وسط فريق سموحة من الانتقال إلى الاتحاد السكندرى لمدة ثلاث مواسم ونصف الموسم، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وكان حلمى طولان المدير الفنى لفريق الكرة بنادي الاتحاد أبدى رغبة في التعاقد مع اللاعب نظرا لحاجة الاتحاد لجهوده في قيادة خط الوسط المدافع، خاصة وأن الجهاز الفنى وضع كلا من الثنائي عاشور الأدهم وديديه كوريه على قوائم الراحلين عن صفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوي.

وسبق لأحمد نبيل مانجا التدريب تحت قيادة حلمى طولان عندما تولى الأخير تدريب سموحة تعرف طولان على إمكانياته الفنية والبدنية جيدا واعتاد اللاعب على طريق لعب طولان.

ويرغب الاتحاد السكندري في تقوية وتدعيم صفوفه بلاعبين متميزين خاصة وأن الفريق مقبل على مواجهة صعبة أمام الهلال السعودى في كأس البطولة العربية للأندية فضلا عن مشوار الفريق ببطولتى الدوري وكأس مصر.

يذكر أن الاتحاد السكندري أوقعته قرعة البطولة العربية في صدام قوى أمام الهلال السعودى حيث يلتقيه في لقاء الذهاب بالسعودية فيما تقام مواجهة العودة بالإسكندرية.