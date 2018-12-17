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مستوطن إسرائيلي يدهس فلسطينيًا بالضفة الغربية

عرب وعالم

وفاة فلسطيني في حادث دهس
حادث دهس - أرشيفية

وكالات - خالد الشرقاوي

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أصيب فلسطيني، مساء الإثنين، بحروح ورضوض، إثر دهسه من قبل مستوطن إسرائيلي، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، حسب شهود عيان.

وقال الشهود إن الشاب محمد محمود عوده غزال (19 عامًا) من قرية كيسان شرق بيت لحم، تعرض. للدهس، عندما كان يسير بالشارع الرئيسي، قرب مفترق قرية المنية، المحاذي لمستوطنة "معالي عاموس".

وأوضحوا أنه جرى نقل المصاب لتلقي العلاج في مستشفى بيت جالا الحكومي، وفق وكالة "الأناضول".

ويتعرّض فلسطينيون بين الحين والآخر، لحوادث دهس "متعمدة" في الطرق الخارجية للمدن الفلسطينية، والتي يسلكها مستوطنون إسرائيليون، حسب مسؤولين فلسطينيين ومنظمات حقوقية.


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