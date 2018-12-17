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حبس موظفين استولوا على 15 مليون جنيه من شركة سيارات

قضايا وحوادث

حبس
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الإرهاب

اوروبا

الرئاسة

بسام راضى

قررت نيابة مركز إمبابة وكرداسة، حبس موظفين بشركة سيارات فرنسية شهيرة بمنطقة أبو رواش، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باختلاس مبلغ 15 مليون جنية من أموال الشركة، وتزوير عدد من إيصالات الدفع الخاصة بعملاء الشركة.

وكشفت التحقيقات النيابة، فى القضية رقم 6298 لسنة 2018 إدارى مركز كرداسة،  عن ورود بلاغا من مدير مبيعات بإحدى شركات السيارات الشهيرة بمنطقة أبو رواش يدعى "عبد الحليم . م  . ع" ومدير فرع الشركة بالشيخ زايد يدعى "هانى .ع .ال"، يفيد بتعرض الشركة لعملية اختلاس من قبل "  ت . م ّخ .ط "  محاسب بالشركة بفرع المهندسين، " ح.ح .ح "  مسئول مبيعات بالشركة بفرع الشيخ زايد، "م .ح .م ح " مسئول مبيعات بالشركة بذات الفرع، حيث قاموا بالاستيلاء على  15 مليون جنية مستغلين  وظيفتهم، عن طريق استلام مبالغ مالية بواقع مقدم حجز وكامل ثمن سيارات و امتناعهم عن توريد تلك المبالغ أو توريد قدر ضئيل منها لخزينة الشركة، وقاموا بتزوير  ايصالات الدفع الخاصة بتلك المبالغ، بأن سلموا العملاء ايصالات دفع وهمية بكامل المبلغ رغم عدم سدادها بالنظام الخاص بالشركة، كما تلاعبوا  فى تواريخ السداد بداخل النظام المعلوماتى للشركة، بأن قاموا باثبات توريد المبلغ المسدد من العملاء فى تواريخ لاحقة لموعد السداد الحقيقى، و قدما المستندات الدالة على ذلك.

وقال مقدم البلاغ الاول خلال التحقيقات، إنه يتهم كل من  " ح.ح .ح "  مسئول مبيعات بالشركة بفرع الشيخ زايد، "م .ح .م ح " مسئول مبيعات بالشركة بذات الفرع، باختلاس لـ 15 مليون جنيه بصفتهم مسؤلى مبيعات الشركة عن من يقوموا بالتعاقد مع العملاء لشراء سيارات من الشركة و عدم توريد المبلغ المسدد من العملاء او توريد جزء ضئيل منه و الاستيلاء على باقى المبلغ لحسابهم الشخصى.


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