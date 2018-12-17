» الرئاسة: أوروبا تريد الاستفادة من تجربة مصر

17 ديسمبر 2018 - 09:37 م

أكد السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن تجربة مصر فى محاربة الإرهاب تحظى باهتمام لدى الدول الأوروبية، مشيرًا إلى أن "أوروبا تريد الاستفادة من تجربة مصر الناجحة".

وقال "راضي"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TEN "، اليوم، إن الرئيس السيسي استعرض رؤية مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي 2019 خلال زيارته إلى النمسا، ومصر ستسعى إلى دفع التعاون بين أوروبا وأفريقيا في مجال التنمية ودعم الموارد البشرية من أجل دعم اقتصاديات الدول الأفريقية وتوفير مزيد من فرص العمل.

وبدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، زيارته للعاصمة النمساوية فيينا، والتي تعد أول زيارة لرئيس مصري إلى النمسا منذ 11 عاما، حيث حرص السيسي على تلبية دعوة نظيره النمساوي إلكسندر فان دير بيلين، لإجراء محادثات ثنائية تهدف إلى دعم العلاقات بين البلدين، إلى جانب المشاركة في أعمال المنتدى الأوروبي الإفريقي عالٍ المستوى.