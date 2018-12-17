«عبد الحفيظ» يُعدد مكاسب الأهلي من الفوز على النجوم

17 ديسمبر 2018 - 09:38 م

تحدث سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن فوز فريقه أمام النجوم، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الإثنين، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ12 ببطولة الدوري العام.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز الرابع على التوالي بعد تخطي النجوم بثنائية نظيفة على ملعب السلام مساء الاثنين، في لقاء مؤجل بينهما من الأسبوع الـ12 من مسابقة الدوري المصري.

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: "نخوض مرحلة صعبة بسبب تلاحم المباريات، لكن نستطيع الفصل بين الدوري والبطولة الإفريقية بسبب شخصية الأهلي".

وأضاف: "أحيي اللاعبين على الأداء، ظهرنا في الشوط الثاني بمستوى غير مسبوق وحققنا نتيجة إيجابية، لكن المرحلة لم تنته بعد، لدينا مبارة هامة في إفريقيا وسنستعد بعدها لمواجهة الداخلية".

وعلق عبدالحفيظ على الهدف الثاني الذي حمل توقيع مؤمن زكريا قائلا: "سعيد بعودة مؤمن للتهديف من جديد، رغم أن النادي سيعاقب اللاعب بخصم جزء من مستحقاته، لكني أقدر فرحته".

وتحدث عن تعيين لاسارتي مدربا للفريق الأحمر قائلا: "الغموض من أهم مميزات الأهلي، دائمًا نخطط لكل شيء ونستعد له بشكل جيد، وهذا هو الأهم دائمًا، وسنساعد المدرب بكل ما أوتينا من قوة".

وأتم سيد عبدالحفيظ تصريحاته قائلا: "سنكوّن فريقًا قويًا بعد فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، بفضل التدعيمات القوية والمجموعة الحالية بجانب اللاعبين العائدين من الإصابة بالفترة القادمة".