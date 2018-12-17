مستوطن إسرائيلي يدهس فلسطينيًا جنوبي الضفة

17 ديسمبر 2018 - 10:10 م

أصيب فلسطيني، مساء الإثنين، بحروح ورضوض، إثر دهسه من قبل مستوطن إسرائيلي، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، حسب شهود عيان.



وقال الشهود إن الشاب محمد محمود عوده غزال (19 عامًا) من قرية كيسان شرق بيت لحم، تعرض. للدهس، عندما كان يسير بالشارع الرئيسي، قرب مفترق قرية المنية، المحاذي لمستوطنة "معالي عاموس".



وأوضحوا أنه جرى نقل المصاب لتلقي العلاج في مستشفى بيت جالا الحكومي.

