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مستوطن إسرائيلي يدهس فلسطينيًا جنوبي الضفة

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إطلاق نار على سيارة إسرائيلية شمال الضفة الغربية
إطلاق نار على سيارة إسرائيلية شمال الضفة الغربية

المصريون ووكالات

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أصيب فلسطيني، مساء الإثنين، بحروح ورضوض، إثر دهسه من قبل مستوطن إسرائيلي، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، حسب شهود عيان.
وقال الشهود إن الشاب محمد محمود عوده غزال (19 عامًا) من قرية كيسان شرق بيت لحم، تعرض. للدهس، عندما كان يسير بالشارع الرئيسي، قرب مفترق قرية المنية، المحاذي لمستوطنة "معالي عاموس".
وأوضحوا أنه جرى نقل المصاب لتلقي العلاج في مستشفى بيت جالا الحكومي.
ويتعرّض فلسطينيون بين الحين والآخر، لحوادث دهس "متعمدة" في الطرق الخارجية للمدن الفلسطينية، والتي يسلكها مستوطنون إسرائيليون، حسب مسؤولين فلسطينيين ومنظمات حقوقية. 

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