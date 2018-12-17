سريان وقف إطلاق النار في الحديدة منتصف الليلة

17 ديسمبر 2018 - 10:38 م

أكدت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، بدء سريان وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة (غربي اليمن) منتصف ليل الإثنين - الثلاثاء بالتوقيت المحلي (21: 00 تغ).



يأتي ذلك تأكيدًا لما أعلنه وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، أمس الأحد.



وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغريك، خلال مؤتمر صحفي بنيويورك، إن "لجنة تنسيق إعادة الانتشار، وهي اللجنة المشتركة المسؤولة عن تنفيذ اتفاق الحديدة، ستبدأ مباشرة عملها في التو لتحويل الزخم الناتج عن مشاورات السويد الى واقع ملموس على الأرض".



وأضاف أن اللجنة ليست "قوات أممية لحفظ السلام"، مشيرًا إلى أن مراقبة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار يأتي في إطار "المهمة التي يشرف عليها المبعوث الأممي الخاص إلي اليمن مارتن غريفيث.

