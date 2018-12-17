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تعليق صادم من والد العروسة الطفلة بـ كفر الشيخ

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أصغر عروسين
أصغر عروسين

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أكد دسوقي، والد أصغر عروسة بكفر الشيخ، أن ما حدث مجرد حفلة خطوبة لإعلان أن ابنته لابن صديقه فارس، وهناك صداقة وعلاقة نسب وقرابة بين العائلتين.
وأوضح "دسوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين: "إحنا بنحب أولادنا، وشايفين أن دا تحفيز ليهم، بعيد عن أي شئ يتعلق بحقوق الطفل، أو أي تأثير على دراستهم"، مشددًا على أن ابنته مستمرة في دراستها، والعلاقة بين الأسرتين مستمرة، وهناك فترة حتى يتم إتمام الزفاف، معقبًا: "كانت حفلة وراحت لحالها".
وأغرب "إحنا عارفين دورنا إيه، ومش هخلي بنتي تعيش دور أكبر من سنها، ولو اتغيرت مشاعرهم، أو حدث أي شئ سينفصلوا، والعلاقة بين العائلتين مستمرة"، معقبًا: "أنا قعدت مع الولد والبنت وفهمتهم هذا الكلام، وأكدت ليهم أن الخطبة مجرد تحفيز لهم وحال عدم حدوث توافق بينهما سيتم إنهاء الأمر".



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