اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة يدخل حيز التنفيذ

دخل اتفاق وقف إطلاق النار والذي تم التوصل إليه بمشاورات السويد بين قوات الحكومة اليمنية والحليفة وجماعة «أنصار الله» (الحوثيين)، حيز التنفيذ منتصف الليلة.



وفي وقت سابق، أعلن مكتب المبعوث الأممي لليمن، مارتن غريفيث، أن اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، «سيدخل حيز التنفيذ الساعة 12 صباحا يوم 18 ديسمبر، بالتوقيت المحلي».

وفي وقت سابق، أعلن مكتب المبعوث الأممي لليمن، مارتن غريفيث، أن اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، «سيدخل حيز التنفيذ الساعة 12 صباحا يوم 18 ديسمبر، بالتوقيت المحلي».