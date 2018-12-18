» شاهد: هذا ما قاله "أديب" عن بشار الأسد ومبارك

18 ديسمبر 2018 - 12:20 ص

عقب الإعلامي عمرو أديب، على زيارة الرئيس السوداني عمر البشير المفاجئة لسوريا ولقائه بالرئيس بشار الأسد، قائلًا: «محدش عارف لماذا ذهب؟ وليه؟ وأي جناح بيتبني هذه الزيارة؟».

وأوضح "أديب" في برنامجه «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الاثنين، أن لا أحد يفهم هل سياسة الرئيس السوري بشار الأسد أصبحت السائدة وهي البديل الوحيد، متابعًا: «بشار الأسد ضحى بسوريا كلها عشان يفضل موجود، لو حسني مبارك فكر كده زيه كانت الدنيا اتغيرت في مصر».

وأضاف "أديب" أن الرئيس السابق حسني مبارك فضل الذهاب والرحيل بعد مطالبة الشعب له بذلك، بخلاف نظيره السوري الذي قرر أن يرحل الشعب بالكامل إلى الخارج، والقضاء على المعارضين ليبقى في منصبه.



