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أمريكا تكشف حقيقة تسليم "غولن" لتركيا

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فتح الله جولن
فتح الله جولن

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قال مسؤول بالبيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لم يلتزم خلال اجتماع مع الرئيس التركي، رجب إردوغان، أثناء قمة مجموعة العشرين قبل أسبوعين بتسليم رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن.
وقال المسؤول الكبير: «أثناء اللقاء مع الرئيس إردوغان خلال قمة مجموعة العشرين، لم يلتزم الرئيس بتسليم فتح الله غولن».
من جهة أخرى، وجهت محكمة أمريكية لشريك تجاري سابق لمايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تهما بممارسة ضغوط سرية بهدف ضمان تسليم رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن إلى أنقرة.
ورد في عريضة اتهام تم الكشف عنها، الاثنين، أن محكمة في فرجينيا وجهت تهمتين جنائيتين إلى شريك فلين السابق، بيغان رافيقيان، إحداهما التآمر للعمل لحساب حكومة أجنبية، وفقا لوكالة رويترز.
واتهمت العريضة أيضا أكيم ألبتكين، وهو رجل أعمال تركي، بالتآمر لتشويه سمعة غولن والتسبب في ترحيله.

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