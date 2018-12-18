» البابا تواضروس يكشف أسباب رفضه الزواج

18 ديسمبر 2018 - 09:19 ص

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أنه قرر الاتجاه لحياة الرهبنة وهو عمره 33 عامًا.

وأضاف "تواضروس" خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن والدته كانت تطالبه بالزواج قبل الرهبنة، لافتًا إلى أنها استسلمت لرغبته ووافقت على قراره بشأن الاتجاه للدير.

وتابع "تواضروس"، أن والدته زارته بعد شهر من التحاقه بالدير كانت سعيدة للغاية، بالرغم من كونه نجلها الوحيد.

وأوضح، أنه عقب انتهائه من دراسة الصيدلة، حصل على دراسات عليا في الصيدلة الصناعية وسافر لإنجلترا في زمالة هيئة الصحة العالمية.