» شاهد.. ريهام سعيد تتغزل فى عمرو دياب على الهواء

علقت الإعلامية ريهام سعيد، على التمرينات التي يؤديها الفنان عمرو دياب، قائلة: "عمر دياب مش سنه صغير، ولكن بيتمتع بصحة جيدة جدًا، عمرو عنده عضلات، وبياخد باله من كليته"، ويؤدي الكثير من التمرينات.

وطلبت "سعيد"، من الإعداد، عرض مقطع فيديو لعمرو دياب، وهو يؤدي التمارين الرياضية، وعلقت عليه قائلة: "بيلعب رياضة عشان كدا هو رياضي وجسمه حلو".

وتابعت سعيد خلال برنامجها "صبايا"، المذاع على قناة الحياة الفضائية، أنها تتحدث عن بعض الذين يذهبون إلى صالات الرياضة ويأخذون منشطات مضرة بالصحة، لافتة إلى أن هناك الكثير من النماذج التي تلعب رياضة وجسمها "مقسم"، ولا تتعاطى أي شيء مضر.

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