  • الثلاثاء 18 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:59 م
بحث متقدم
مورينيو

رسميًا.. إقالة مورينيو من تدريب مانشستر يونايتد

السيسي

فعاليات المنتدى الإفريقي الأوروبي بحضور "السيسي"

نقابة الصحفيين

بلاغ للنائب العام ضد نقيب الصيادلة

صلاح

مساعد "كوبر" يدافع عن ملابس "صلاح" الغريبة

صورة الخبر

كاتب أمريكي يحذر "ترامب" من يوم القيامة

الحاج إبراهيم يثير الفتنه في الجبلاية.. وأبوريدة غضبان من الوزير

تأجيل اجتماع الجبلاية.. تعرف على السبب

تشاويش أوغلو: "لن نتعامل مع الأسد..ولن يكون"

تشاويش أوغلو: "لن نتعامل مع الأسد.. ولن يكون"

السيسي

ماذا قال الرئيس عن زيارته للنمسا؟

بالفيديو.. شرطي سوداني يهدد المتظاهرين بالقتل

بالفيديو.. شرطي سوداني يهدد المتظاهرين بالقتل

الصحفيين

حجز أفراد أمن "الصيادلة" المتهمين بالاعتداء على الصحفيين

"الطيب" يوجه بتطوير تدريبات طلاب المنظمة العالمية لخريجى الأزهر

آخر الأخبار

الطيب
الطيب

وكالات- حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

الأزهر يدين التفجير الإرهابي في الموصل العراقية

#

قرار عاجل من «الطيب» لوقف نزيف دماء طلاب الأزهر

#

السفير البريطاني: الأزهر يحظى بمصداقية كبيرة في بلادنا

#

منظمة خريجى الأزهر: الظواهرى سيلقي مصير الخوارج

الاسلام

أحمد الطيب

الأزهر

اجتمع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس إدارة المنظمة، بالأمس مع مسئولي المنظمة العالمية لخريجي الأزهر واستعراض جهود المنظمة في مكافحة التطرف والإرهاب، وخدمة الطلاب الوافدين، وتنمية مهارات الأزهريين على المستويين المحلي والدولي.

وناقش الطيب خلال لقائه التطوير وسبل الترقي في تحقيق أهداف المنظمة لنشر منهج الإسلام الوسطى بين الشباب، والرد على أفكار الجماعات المتطرفة.

ووجه الطيب بتطوير مناهج الدورات التدريبية، والعمل على الارتقاء بالخدمة التعليمية المقدمة للمتدربين من مختلف دول العالم مع توفير المراجع المناسبة بما يخدم استكمال المتدرب دوره الدعوي بعد العودة لبلده الأم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الداخلية تصدر بيانًا بشأن واقعة "فتاة كوبرى ستانلي"
» مفاجأة.. المالية تتراجع عن رفع الدولار الجمركي
» فنانة تتهم زميلها بالتحرش الجنسي
» من قرأ سورة التوبة فى المنام كان محبًا للصالحين
» بالفيديو.. رياضة تسلق الجبال انتهت باغتصاب ومقتل سائحتين
» محمد رمضان يرد على رسالة شبيهته
» شاهد.. ريهام سعيد تتغزل فى عمرو دياب على الهواء
» رسميًا.. "نتنياهو" وزيرًا للدفاع الإسرائيلي
» البابا تواضروس يكشف أسباب رفضه الزواج
» تركي آل الشيخ يوجه رسالة ساخرة لمسؤول سابق بالأهلي .. ماذا قال؟
» ماذا قال "أبو تريكة" عن مدرب الأهلي الجديد؟

استطلاع رأي

هل ترى مصر قادرة على استضافة أمم أفريقيا 2019؟

  • عصر

    02:42 م

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
الطلاق
محرر المصريون
الزواج
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين