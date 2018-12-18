بالفيديو.. شرطي سوداني يهدد المتظاهرين بالقتل

18 ديسمبر 2018 - 09:53 ص

انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعى لأحد عناصر الأمن في السودان وهو يتوعد المتظاهرين حال خروجهم للاحتجاجات.

ويظهر مقطع الفيديو الشرطي وهو يمسك بمسدس في يده داخل سيارة موجهًا رسالة تهديد للمتظاهرين قائلاً: "السلام عليكم.. الإخوة السودانيين أنا سامعكم في فيس بوك ناس تريد الخروج للشوارع، اللي عاوز يطلع يطلع لو كان راجل، وإحنا هنلبسه ثياب نسوان".

بينما طالب ناشطون وحقوقيون في السودان، بتقديمه إلى المحاكمة، وذلك على خلفية نشره مقطع تهديد القتل للمواطنين.

وشدد ناشطون على ضرورة تقديم من ظهروا في مقاطع الفيديو إلى العدالة الناجزة؛ مشيرين إلى أنه حال كانوا ينتمون إلى ميليشيات غير منظمة فهذه مسئولية الحكومة السودانية.

كما حملوا السلطات المختصة المسئولية كاملة عن تعرض أي من المواطنين للإصابة بعيار ناري بعد التهديد المعلن من أحد رجال الأمن.

وطلبوا من المحامين توضيح المواد القانونية التي تدين التهديد المعلن.

فيما أكد صحفيون أن الحكومة أمام خيارين أما أن تعتقل هذا الشخص وتحاكمه، وإلا فإن الفيديو يعتبر دليلاً على قتلها للمتظاهرين.

ووفق ما نشره ناشطون فإن عنصر جهاز الأمن الذي يظهر في مقطع الفيديو اسمه عبد العظيم السر حسين، ويحمل رتبة الرقيب أول، ويسكن منطقة "الحقنة" بأم القرى جنوب بولاية الجزيرة.

الفيديو: