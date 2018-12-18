» رسميًا.. "نتنياهو" وزيرًا للدفاع الإسرائيلي

18 ديسمبر 2018 - 09:59 ص

صدق الكنيست الإسرائيلي علي تعيين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزيرًا للأمن بشكل دائم.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إنه تم المصادقة على تعيين نتنياهو بأغلبية 59 مؤيدًا مقابل 56 معارضًا.

وكان نتنياهو قد تسلّم حقيبة الأمن "مؤقتًا"، عقب استقالة وزير الأمن السابق أفيغدور ليبرمان، الذي انسحب من الحكومة احتجاجًا على "الرد الهزيل للحكومة، على حركة حماس في قطاع غزة".

واحتفظ نتنياهو بحقيبة الأمن رافضًا تسليمها لأحد غيره، إضافة إلى حقيبة الخارجية.

ومن المقرر أن يعين نتنياهو أحد وزراء حزبه "الليكود" في منصب وزير الخارجية قريبًا.