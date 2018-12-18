  • الثلاثاء 18 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:56 ص
بحث متقدم
جامعة الدول العربية

بث مباشر.. اجتماع الجامعة العربية لمناقشة التصعيد الإسرائيلي

صلاح

مساعد "كوبر" يدافع عن ملابس "صلاح" الغريبة

صورة الخبر

كاتب أمريكي يحذر "ترامب" من يوم القيامة

الحاج إبراهيم يثير الفتنه في الجبلاية.. وأبوريدة غضبان من الوزير

تأجيل اجتماع الجبلاية.. تعرف على السبب

تشاويش أوغلو: "لن نتعامل مع الأسد..ولن يكون"

تشاويش أوغلو: "لن نتعامل مع الأسد.. ولن يكون"

السيسي

ماذا قال الرئيس عن زيارته للنمسا؟

بالفيديو.. شرطي سوداني يهدد المتظاهرين بالقتل

بالفيديو.. شرطي سوداني يهدد المتظاهرين بالقتل

الصحفيين

حجز أفراد أمن "الصيادلة" المتهمين بالاعتداء على الصحفيين

نوح: نحن أحرار في اختيار السيسي 10 مرات للرئاسة

نوح: نحن أحرار في اختيار السيسي 10 مرات للرئاسة

داعية سعودي: السعادة تسكن في " ولي العهد"

داعية سعودي: السعادة تسكن فى "ولى العهد"

تقرير إنجليزي:

كاتب أمريكي يحذر "ترامب" من يوم القيامة

آخر الأخبار

صورة الخبر
صورة الخبر

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

"الجندي": يوم القيامة ليس يوم بالمعنى اللي احنا نعرفه

#

ترامب اقترح منح بوتين طابقًا من فندق خطط لبنائه بموسكو

#

أكثر من 34 مليون ناخب أمريكي يدلون بأصواتهم مبكرًا

#

شاهد .. شاب يفسد خطاب "ترامب" بحركات ساخرة

ترامب

فوكس نيوز

مولر

هافينجتون بوست

أندرو نابوليتانو

وصف الكاتب الأمريكي والبروفيسور المخضرم، أندرو نابوليتانو، تحقيقات المدعي الخاص، روبرت مولر، مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، بأحداث "يوم القيامة"، محذرًا الرئيس من عواقب هذا اليوم.

وبرغم رفض "ترامب" المثول أمام المدعي الخاص، ورئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق، روبرت مولر، توقع المحلل القضائي البارز والإعلامي في شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أندرو نابوليتانو، أن يتكلم الرئيس دونالد ترامب قريباً مع "مولر" بطريقة أو بأخرى"، بحسب ما ذكره موقع "هافينجتون بوست".

وحذر "نابوليتانو" فريق ترامب من أنه إذا لم يقدم الرئيس للمقابلة والمثول أمام "مولر"، فسوف يواجه هيئة محلفين كبرى.

وقال نابوليتانو لمراسل قناة فوكس نيوز، شيبرد سميث، إنه "إذا وافق ترامب على المثول أمام مولر، فإن فريقه القانوني سيكون معه، حيث يمكنهم التوقف وترك الغرفة والتشاور بعد كل سؤال"، مضيفًا لكن أمام هيئة محلفين كبرى، أن الرئيس سيواجه الأسئلة وحده.

وتابع: "إنه فقط الرئيس وأعضاء النيابة ووكلاء مكتب التحقيقات الفيدرالي وأعضاء هيئة المحلفين الكبار، لا يوجد أحد هناك لمساعدته على الإطلاق".

وتحدث "نابوليتانو" ومذيع فوكس نيوز عن الخطوات المحتملة التالية في القضية، حيث قال سميث إنه في النهاية سيتعين على "سلطة أعلى" تحديد ما إذا كان الرئيس صريحًا ولم يكذب في شىء".

وأشار "نابوليتانو" في مقابلته إلى أنه بالطبع يتمنى الرئيس أن يحضر أمام هيئة محلفين في مجلس الشيوخ أو هيئة محلفين من أقرانه في التحقيقات.

وأضاف: "لا أعتقد أنه يريد الوصول إلى هذه النقطة، فهذا سيكون يوم القيامة"، متابعًا: "هذا يعني أن هناك أدلة كافية لتوجيه الاتهام ومحاولة أو أدلة كافية لإلقاء القبض".

وكان قد شنّ الرئيس دونالد ترامب ومحاميه رودي جولياني، الأحد الماضي، هجومًا جديدًا على التحقيق الأمريكي في التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2016، مع رفض أي احتمال لإمكان لقاء ترامب بالمدعي الخاص روبرت مولر، المكلف بهذا التحقيق.

وأكد غولياني، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أن الرئيس الأمريكي سيرفض تمامًا المثول أمام مولر، مضيفًا أن هذا الأمر "لن يحصل إلا على جثتي".

وقال غولياني إنه يشعر بـ"القرف" من التكتيكات التي يستخدمها مولر في تحقيقه، واصفاً فريقه بـ"المهزلة".

وكان ترامب قد أجاب الشهر الماضي خطياً عن أسئلة مكتب مولر، ولم يكن معروفاً بعد ما إذا كان واردًا لديه المثول شخصيًا أمامه.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» فنانة تتهم زميلها بالتحرش الجنسي
» من قرأ سورة التوبة فى المنام كان محبًا للصالحين
» بالفيديو.. رياضة تسلق الجبال انتهت باغتصاب ومقتل سائحتين
» محمد رمضان يرد على رسالة شبيهته
» شاهد.. ريهام سعيد تتغزل فى عمرو دياب على الهواء
» رسميًا.. "نتنياهو" وزيرًا للدفاع الإسرائيلي
» البابا تواضروس يكشف أسباب رفضه الزواج
» تركي آل الشيخ يوجه رسالة ساخرة لمسؤول سابق بالأهلي .. ماذا قال؟
» ماذا قال "أبو تريكة" عن مدرب الأهلي الجديد؟
» "كارتيرون" يوجه رسالة مؤثرة لمدرب الأهلي الجديد
» المنتج المتحرش يكشف مفاجآت جديدة عن علاقته الجنسية بفنانة الأوسكار

استطلاع رأي

هل ترى مصر قادرة على استضافة أمم أفريقيا 2019؟

  • عصر

    02:42 م

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
الطلاق
محرر المصريون
الزواج
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين