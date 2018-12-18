مؤسس "بلاى بوى" يكشف عن امتلاكه فيديوهات إباحية لمشاهير

18 ديسمبر 2018 - 11:08 ص

أفادت صحيفة "الديلى ميل" بأن مؤسس مجلة بلاى بوى الإباحية يمتلك فيديوهات جنسية لعدد من مشاهير أمريكا، وقال محامٍ من ولاية فلوريدا إنه تأكد من وجود هذه الفيديوهات الجنسية وحصل على سلسلة من التسجيلات تظهر العشرات من المشاهير البارزين في حفلات مشينة.

وأفادت التقارير بأن الشرائط سلمتها شركة "بلاي بوي إنتربرايز" وأعلنت أنها ستنشرها في محاكمة الكوميدي بيل كوسبي، وقال المحامى إن الفيديوهات ذات جودة أعلى بكثير من تسجيلات الهواة.

ويمثل كوفين قانونيا الممثلة كلوي غوينز، والتي رفعت دعوى قضائية، ضمن العشرات، على الممثل الكوميدي بيل كوسبي، بتهمة تخديرها والاعتداء عليها جنسيًا في "قصر بلاي بوي".

ويعد قصر بلاي بوي المركز الرئيسي لشركة بلاي بوي وكان يقطن فيه مؤسس الشركة الراحل هيو هيفنر، كما انتشرت قصص كثيرة عن عدد من الحفلات "المشينة" التي أقيمت هناك، والتي شاركت فيها شخصيات شهيرة.