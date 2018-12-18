فعاليات المنتدى الإفريقي الأوروبي بحضور "السيسي"

18 ديسمبر 2018 - 12:13 م

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة البث المباشر لفعاليات اجتماع جامعة الدول العربية الطارئ لمناقشة التصعيد الاسرائيلي ضد فلسطين.

وكانت فلسطين تقدمت بطلب لجامعة الدول العربية لعقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين، بناء على توجيهات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لنقاش وتدارس التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد الشعب الفلسطيني وقيادته.

علي الفور استجابت الجامعة لهذا الطلب وقررت عقد الاجتماع اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن فلسطين ستقدم مشروع قرار لمجلس الجامعة يتضمن عددا من التوصيات والاقتراحات تغطي بنود التصعيد الإسرائيلي الخطير الراهن، والموقف المرتقب لرئيس البرازيل بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال، والموقف الأسترالي الأخير.

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