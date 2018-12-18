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فى الاعتداء على الصحفيين

بلاغ للنائب العام ضد نقيب الصيادلة

قضايا وحوادث

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

شيماء السيد

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تقدم سمير صبري، المحامي، ببلاغ للنائب العام ضد نقيب الصيادلة وعضو المجلس والمدير المالي للنقابة.

وقال صبري في بلاغه إنه بالمخالفة لأبسط القواعد القانونية ترتكب جريمة بربرية خسيسة يتم الاعتداء على الصحفيين داخل نقابة الصيادلة وبتحريض من نقيب الصيادلة محيي عبيد المبلغ ضده الأول ورانيا صقر المبلغ ضدها الثانية عضو مجلس النقابة والمبلغ ضده الثالث فايز شطا المدير الإداري للنقابة وعدد من المتواجدين بمقر النقابة.

وتم الاعتداء علي الصحفيين: آية دعبس - الصحفية بجريدة اليوم السابع، محمد الجرنوسي الصحفي بجريدة المصري اليوم، عاطف بدر ـ الصحفي بجريدة المصري اليوم، إسراء سليمان ـ الصحفية بجريدة الوطن، وقام الأمن المُكلف بحماية نقابة الصيادلة العامة، بالاعتداء على الصحفيين المذكورين وقام باحتجاز أكثر من 15 صحفيًا داخل النقابة في غرفة مغلقة والتحفظ على هواتفهم المحمولة، والاعتداء تم من قبل الحرس الخاص بالمدعو محيي عبيد نقيب الصيادلة،وأن هذه الجريمة والبلطجة التي نتج عنها إصابات وجروح قطعية بالجسد والوجه والعين للصحفيين، أثناء ممارسة عملهم الصحفي، وكذلك تحطيم كاميراتهم وسرقة هواتفهم المحمولة يتعين أن يتم التحقيق فيها لكونها تشكل جرائم الضرب والسب والقذف والإتلاف والسرقة واحتجاز أشخاص في مكان مغلق دون وجه حق وإحالة المبلغ ضدهم جميعًا للمحاكمة الجنائية العاجلة وقدم صبري المستندات المؤيدة لبلاغه.

          

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