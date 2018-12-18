اندلاع حريق هائل في مزرعة نخيل بالوادي

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حريق

مزرعة

قوات الحماية المدنية

سيارات الاطفاء

النخيل

اندلع حريق هائل في مزرعة خلف محطة الصرف الصحي بقرية الشيخ والى بمركز الداخلة في الوادي الجديد، ووصلت السنة النيران إلى النخيل.

على الفور قامت قوات الحماية المدنية بالدفع بعدد من سيارات الإطفاء مدعومة بعربات النقال التابعة للوحدة المحلية للمشاركة في الإطفاء والسيطرة علي الحريق.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد كمال سالم مدير أمن الوادي الجديد، يفيد بنشوب حريق هائل في مزارع نخيل بقرية الشيخ والى التابعة لمركز الداخلة، والتي تزايدت بسبب سرعة الرياح، وجار السيطرة عليها وعمل خط عازل للنيران، حيث تم الدفع بـ6 عربات إطفاء وعدد من عربات النقالي للسيطرة على الحريق قبل امتدادها إلى مساحات أخرى.

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