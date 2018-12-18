«أديب» عن سيشن «صلاح»: "مش بيصور بطاقة"

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علق الإعلامي عمرو أديب، على جلسة التصوير التي قام بها اللاعب المصري العالمي محمد صلاح هداف "ليفربول الإنجليزي" ونجم منتخب مصر، لصالح مجلة "جي كيو" الأمريكية.

وقال أديب في برنامجه "الحكاية" والمذاع عبر فضائية MBC : "صلاح عمل سيشن تصوير حاجة تفرح والناس زعلانة بتقول عامل كده ليه، دي صورة مجلة عالمية مش بطاقة ولا باسبور".

وتابع أديب قائلاً: "صلاح يحتاج إلى تسويق خاص يتناسب مع قيمته العالمية".

وأردف: "الناس غاوية تطلع القطط الفطسانة ده شكل تقسيمة جسمه حاجة نفخر بيه .




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