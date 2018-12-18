» الداخلية تصدر بيانًا بشأن واقعة "فتاة كوبرى ستانلي"

18 ديسمبر 2018 - 01:30 م

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا رسميًا بشأن "فتاة كوبرى ستانلي"، والتي أثارت ضجة كبيرة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وتضاربت الأقاويل بشأنها في روايتين، الأولى أنها قفزت في البحر بقصد الانتحار، والثانية أنها جلست على سور كوبري ستانلي بقصد التقاط صور شخصية "سيلفي"، فاختل توازنها وسقطت خلال انشغالها بالتصوير، وأنهت وزارة الداخلية في بيان رسمي لها الجدل بين الروايتين.

وأكدت "الداخلية" أن رجال الحماية المدنية بالإسكندرية نجحوا في إنقاذ فتاة سقطت من أعلى كوبري ستنالي، حال التقاطها صورة لنفسها من أعلى الكوبرى.

وأوضح البيان أن الواقعة تعود إلى ورود بلاغ لقسم شرطة أول الرمل بمديرية أمن الإسكندرية من إدارة شرطة النجدة، بسقوط فتاة بمياه البحر من أعلى كوبرى ستانلى، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة أول الرمل بالاشتراك مع "وحدة الإنقاذ النهرى" وتم إنقاذ الفتاة.

وبالفحص تبين أنه حال جلوس "نيرة ا. إ" 17 سنة، طالبة بالمرحلة الثانوية، مقيمة بمنطقة المراغى الجديدة لدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، أعلى سور كوبرى ستانلى، وقيامها بالتقاط صورة لنفسها بهاتفها المحمول "سيلفى" اختل توازنها وسقطت بمياه البحر، وتمكن رجال الإنقاذ من انتشالها، وتم نقلها إلى المستشفى لإسعافها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة التى باشرت التحقيق.