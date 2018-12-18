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تأجيل محاكمة 30 متهمًا بـ"داعش الوراق" لـ25 ديسمبر

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تأجيل محاكمة المتهمين فى "داعش الوراق" لـ11 ديسمبر

أجلت محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 30 متهمًا لقيامهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي بالوراق رقم 147 لسنة 2018 قسم الوراق لجلسة 25 ديسمبر الجاري لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الروينى وخالد حماد وبسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

كانت النيابة أسندت للمتهمين بأنهم في غضون الفترة من عام 2015 حتى 27 فبراير 2018، بمحافظات الجيزة والإسكندرية ومرسى مطروح ودمياط وأسوان بجمهورية مصر العربية وخارجها، انضموا إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.


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