"الطفولة والأمومة" ينجح فى إحباط زواج طفلين بمحافظة كفر الشيخ

18 ديسمبر 2018 - 01:52 م

نجح المجلس القومي للطفولة والأمومة، في إحباط زواج طفلين بمحافظة كفر الشيخ، بعد انتشار صورهما على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" بالبدلة وفستان الخطوبة.

وأشارت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه تم رصد هذه الواقعة عن طريق خط نجدة الطفل (16000) وتم تسجيله برقم (148479)، وعلى الفور تم تكليف اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة كفر الشيخ للتقصي عن هذه الواقعة وتقديم تقرير بشأنها.

وأكدت " العشماوي" أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، حيث تقوم اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة كفر الشيخ بتوعية أسرة الطفلين بمخاطر الزواج المبكر وأخذ التعهد اللازم على والدي الطفلين بحسن رعايتهما، وعدم تكرار ذلك ووقف أي إجراء في هذا الزواج لحين بلوغ الطفلين للسن القانوني للزواج، حتى يكون لديهم الوعي الكامل لتحمل المسئولية في هذا الشأن.