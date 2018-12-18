عفيفى: استراتيجية مكافحة الفساد حالة تأهب للقضاء على الفاسدين

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مكافحة الفساد

الرئيس السيسي

قال الدكتور صديق عفيفي، الخبير السياسى والاقتصادى، أن إطلاق الرئيس السيسي المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تعتبر الخطوة الاهم فى هذه المرحلة التى تمر بها البلاد وخلق حالة تأهب قصوى لمحاربة الفاسدين .

 كما اشاد عفيفي برئيس هيئة الرقابة الادارية اللواء اركان حرب شريف سيف الدين بعد تفعيل مذكرة تفاهم مشتركة بين هيئة الرقابة الادارية ووزارة الامن الداخلى الامريكى بعد انش استقبل رئيس الهيئة وزيرة الامن الداخلى الامريكى كريستيان نيلسون والوفد المرافق لها بمقر الهيئة.

 أعرب عفيفي ان هذه اللقاءات لتفعيل مذكرات التفاهم وتبادل الخبرات والمعلومات الخاصة فى مكافحة الفساد فى مجالات عدة بعد ان اكتسبت هيئة الرقابة الادارية سمعة دولية بعد عدة ضربات موجعة ضد الفساد  ادارها رجال الهيئة بكفاءة عالية مما اكتسب ايضا ثقة رجل الشارع المصرى .


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